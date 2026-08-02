Миодраг Божович объяснил всплеск результативности у нападающего «Зенита» Соболева

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович оценил результативность нападающего «Зенита» Александра Соболева.

— В этом году многих приятно удивляет Соболев. А вас?

— Нет, почему? У каждого нападающего бывают чёрные полосы, когда не забивают, и белые, когда забивают много. А Соболев — уже опытный игрок, поэтому меня ничего не удивляет.

— Семак нашёл к нему ключик, как вы в Самаре?

— Думаю, да, — рассказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Форвард сине-бело-голубых Соболев с двумя мячами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ вместе с Мирлиндом Даку из «Рубина».

Полное интервью с Божовичем появится на «Чемпионате» позже.