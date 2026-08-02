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Стало известно, кто лоббирует переход вингера «Аякса» в «ПСЖ»

Стало известно, кто лоббирует переход вингера «Аякса» в «ПСЖ»
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Крайний нападающий «Аякса» Мика Годтс дал согласие на переход в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист и инсайдер Санти Ауна.

По информации источника, бельгийский вингер особенно ценится спортивным директором Луишем Кампушем и наставником команды Луисом Энрике. Отмечается, что универсальность Годтса в атаке стала важным фактором в принятии решения и в конечном итоге убедила боссов парижан, чтобы вести переговоры.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» начал переговоры о подписании Годтса.

В минувшем сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром «Аякса». Нападающий забил 17 голов в 32 матчах чемпионата Нидерландов. Всего в прошедшем сезоне бельгийский вингер отметился 17 голами и 15 результативными передачами в 44 встречах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение Годтса с «Аяксом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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