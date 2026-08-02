Инсайдер Плеттенберг назвал причину задержки перехода Диоманда в «Реал»

Журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг объяснил на своей странице в соцсети, почему задерживается трансфер вингера сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманда из немецкого «РБ Лейпциг» в испанский «Реал».

По информации источника, «Лейпциг» не желает отвечать на последнее предложение «Реала» по Диоманду, в результате у «Реала» до сих пор нет встречного предложения. Соглашение между клубами по сумме трансфера по-прежнему не достигнуто. Подчёркивается, что сделка всё ещё не сорвана.

Ранее в СМИ сообщалось, что Диоманд должен стать новым игроком мадридского клуба. Сумма сделки превысит € 100 млн. Клубы находятся на финальных стадиях переговоров. Инсайдеры отмечали, что «Лейпциг» отклонил уже два предложения «Реала» по переходу вингера на сумму в € 100 млн и в € 115 млн.

Диоманд защищает цвета «Лейпцига» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 он принял участие в 36 матчах, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 90 млн. Действующее соглашение с немецким клубом рассчитано ещё на четыре года. На минувшем ЧМ Ян провёл четыре встречи и сделал один ассист.