Журналист рассказал, как сорвались трансферы Батракова в «Зенит», «Монако» и «ПСЖ»

Турецкий журналист Эмир Ислам, специализирующийся на новостях по «Галатасараю», рассказал о прошлом интересе европейских клубов к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову.

«Для тех, кто не видел игру Батракова, скажу так: для России он как Аршавин. Его хотел приобрести «Зенит», но «Локомотив» не отпустил игрока. «ПСЖ» вёл переговоры, однако не смог оформить трансфер из-за санкций. «Монако» также вёл переговоры, причём посредником выступал Александр Головин, но клубы не смогли договориться по финансовым условиям.

В мае его агент приезжал к нам. Мы были готовы предложить € 3,25 млн, но после этого переговоры так и не продолжились. В итоге Батраков продлил контракт с «Локомотивом» и получил 10-й номер», — написал журналист в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Батраков может перейти в «Галатасарай».