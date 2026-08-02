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Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес результат матча 2 августа 2026, счёт 1:1, МЛС

«Ванкувер» сыграл вничью с «Лос-Анджелесом» в МЛС. Мюллер и Сон забили по голу
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«Ванкувер Уайткэпс» и «Лос-Анджелес» не выявили победителя в матче регулярного чемпионата MLS. Встреча на стадионе Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада) завершилась со счётом 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
02 августа 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Окончен
1 : 1
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
0:1 Мин – 37'     1:1 Мюллер – 76'    

Счёт на 37-й минуте открыл нападающий «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин. Кореец получил передачу от Дени Буанги и отправил мяч в ворота хозяев.

«Ванкувер Уайткэпс» сумел отыграться во втором тайме. На 76-й минуте гол забил Томас Мюллер.

«Ванкувер» после этой игры занимает первое место в таблице Западной конференции МЛС с 34 очками. «Лос-Анджелес» идёт вторым с таким же количеством очков, уступая лидеру лишь по дополнительным показателям и проведя на две игры больше.

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