«Ростов» объявил об уходе спортивного директора Алексея Рыскина

«Ростов» официально объявил об уходе спортивного директора Алексея Рыскина. Специалист покинул клуб после девяти лет работы на этой должности.

«На протяжении многих лет Алексей Анатольевич был частью «Ростова», принимая участие в развитии клуба и его спортивной деятельности.

Благодарим Алексея Анатольевича за многолетний труд, профессионализм и преданность клубу. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в сообщении клуба.

Рыскин занимал должность спортивного директора «Ростова» с 2017 года. За это время клуб выступал в Российской Премьер-Лиге, а также участвовал в еврокубках.