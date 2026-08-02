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«Ростов» объявил об уходе спортивного директора Алексея Рыскина

«Ростов» объявил об уходе спортивного директора Алексея Рыскина
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«Ростов» официально объявил об уходе спортивного директора Алексея Рыскина. Специалист покинул клуб после девяти лет работы на этой должности.

«На протяжении многих лет Алексей Анатольевич был частью «Ростова», принимая участие в развитии клуба и его спортивной деятельности.

Благодарим Алексея Анатольевича за многолетний труд, профессионализм и преданность клубу. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в сообщении клуба.

Рыскин занимал должность спортивного директора «Ростова» с 2017 года. За это время клуб выступал в Российской Премьер-Лиге, а также участвовал в еврокубках.

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