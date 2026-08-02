15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Интер Майами» после упущенной победы обратился к Месси и высказался о Каземиро

Тренер «Интер Майами» после упущенной победы обратился к Месси и высказался о Каземиро
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Интер Майами» Гильермо Хойос похвалил свою команду после ничьей с «Коламбус Крю» (2:2) в матче регулярного чемпионата MLS.

США — Major League Soccer . МЛС
02 августа 2026, воскресенье. 03:10 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 2
Коламбус Крю
Коламбус
1:0 Суарес – 16'     1:1 Каземиро – 34'     2:1 Аллен – 45+5'     2:2 Мендес – 84'    

«Хочу поблагодарить команду за приложенные усилия. Хочу публично поблагодарить Лео и Де Пауля за то, что они здесь. Это действительно очень важно для нас. Также хочу отметить постоянные усилия, которые все прилагают на протяжении всей игры, в лиге, где идёт ожесточенная борьба и которая требует упорного труда», — цитирует Хойоса ESPN.

Также тренер выделил игру полузащитника Каземиро, несмотря на его автогол в этой встрече.

«Каземиро — один из лучших игроков в мире. Он великолепен на своей позиции, потому что обеспечивает настоящий баланс между защитой и атакой и гарантирует очень чистый вывод мяча из штрафной площади.

Это фантастическое приобретение, которое может принести команде много пользы. Поэтому это похвала и игроку, и человеку, ведь он замечательный», — добавил Хойос.

Материалы по теме
Гол и ассист Суареса не помогли «Интер Майами» одолеть «Коламбус». У Каземиро — автогол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android