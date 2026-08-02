Тренер «Интер Майами» после упущенной победы обратился к Месси и высказался о Каземиро

Исполняющий обязанности главного тренера «Интер Майами» Гильермо Хойос похвалил свою команду после ничьей с «Коламбус Крю» (2:2) в матче регулярного чемпионата MLS.

«Хочу поблагодарить команду за приложенные усилия. Хочу публично поблагодарить Лео и Де Пауля за то, что они здесь. Это действительно очень важно для нас. Также хочу отметить постоянные усилия, которые все прилагают на протяжении всей игры, в лиге, где идёт ожесточенная борьба и которая требует упорного труда», — цитирует Хойоса ESPN.

Также тренер выделил игру полузащитника Каземиро, несмотря на его автогол в этой встрече.

«Каземиро — один из лучших игроков в мире. Он великолепен на своей позиции, потому что обеспечивает настоящий баланс между защитой и атакой и гарантирует очень чистый вывод мяча из штрафной площади.

Это фантастическое приобретение, которое может принести команде много пользы. Поэтому это похвала и игроку, и человеку, ведь он замечательный», — добавил Хойос.