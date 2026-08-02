Фабрицио Романо поделился инсайдом о новом вратаре «ПСЖ». Переговоры в активной фазе

«ПСЖ» продолжает работу над трансфером японского голкипера Дзиона Судзуки. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации журналиста, парижский клуб сохраняет серьёзный интерес к вратарю и активно продвигается в переговорах по возможному переходу.

Судзуки выступает за «Парму» с 2024 года, за это время он провёл 57 матчей в Серии А и сыграл 28 встреч за сборную Японии.

Ранее журналисты сообщали, что в случае подписания Судзуки парижане могут сразу отправить его в аренду, чтобы молодой вратарь регулярно получал игровую практику в течение своего первого сезона в системе клуба.