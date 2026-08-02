«Сити» готовит предложение по Педру Нету, «Челси» оценивает игрока в £ 70 млн — The Sun

«Манчестер Сити» готовит предложение о покупке крайнего нападающего «Челси» Педру Нету. Лондонский клуб оценивает потенциальный трансфер 26-летнего вингера в £ 70 млн (€ 82 млн). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «горожане» конкурируют с «Миланом» за подписание португальского футболиста. Итальянский клуб рассматривает Нету в качестве замены для нападающего Рафаэла Леау, чьё будущее в команде неопределённо. «Манчестер Сити» активизировал интерес к игроку «Челси» из-за желания поработать с ним со стороны главного тренера «горожан» Энцо Марески. Нету выступал под руководством итальянского специалиста в стане «синих».

В минувшем сезоне Нету принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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