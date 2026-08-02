«Ахмат» — «Спартак» Москва: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» из Грозного и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на четвёртой строчке.

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