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Ахмат — Спартак Москва: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» — «Спартак» Москва: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» из Грозного и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице турнира. «Спартак» заработал три очка и располагается на четвёртой строчке.

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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