Божович оценил работу экс-тренера «Спартака» Станковича в «Црвене Звезде»

Бывший главный тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович высказался о работе коллеги Деяна Станковича в «Црвене Звезде». Специалист возглавил команду в декабре 2025-го, а до этого работал в московском «Спартаке». В сезоне-2025/2026 «Црвена» выиграла чемпионат и Кубок Сербии.

— Станкович, наоборот, сейчас всех побеждает в Сербии. Вернулся в родную стихию?

— В «Црвене Звезде» у него очень хорошо получается.

— По своим возможностям «Црвена Звезда» — сербский аналог «Зенита»?

— Да, сильнее всех на голову в Сербии, — рассказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.