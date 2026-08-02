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Божович оценил работу экс-тренера «Спартака» Станковича в «Црвене Звезде»

Божович оценил работу экс-тренера «Спартака» Станковича в «Црвене Звезде»
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Бывший главный тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович высказался о работе коллеги Деяна Станковича в «Црвене Звезде». Специалист возглавил команду в декабре 2025-го, а до этого работал в московском «Спартаке». В сезоне-2025/2026 «Црвена» выиграла чемпионат и Кубок Сербии.

— Станкович, наоборот, сейчас всех побеждает в Сербии. Вернулся в родную стихию?
— В «Црвене Звезде» у него очень хорошо получается.

— По своим возможностям «Црвена Звезда» — сербский аналог «Зенита»?
— Да, сильнее всех на голову в Сербии, — рассказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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