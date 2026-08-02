«Оренбург» — «Зенит»: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а санкт-петербургская команда проведёт матч с «Родиной» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Оренбург» набрал три очка и занимает седьмое место. «Зенит» заработал три очка и располагается на третьей строчке.

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