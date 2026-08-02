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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 2 августа

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 2 августа
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Сегодня, 2 августа, состоится четыре матча 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 2 августа (время московское):

11:00. «СКА-Хабаровск» — «Урал»;
15:00. «Арсенал» Тула — «Торпедо» Москва;
16:00. «Волга» Ульяновск — «Челябинск»;
17:00. «Нижний Новгород» — «Шинник».

По итогам прошедших туров Первой лиги турнирную таблицу возглавляет «Нижний Новгород», набравший девять очков. На втором месте — костромской «Спартак» с восемью очками. Далее следуют «Уфа», московское «Торпедо» и «Енисей», у трёх клубов по семь очков.

В сезоне-2025/2026 победителем Первой лиги стала московская «Родина». За 34 матча команда набрала 68 очков.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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