Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 2 августа

Сегодня, 2 августа, состоятся три матча во 2-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 2 августа (время московское):

16:00. «Оренбург» — «Зенит»;

18:15. «Краснодар» — «Факел»;

20:30. «Ахмат» — «Спартак».

После двух матчей Российской Премьер-Лиги первое место с шестью очками занимает махачкалинское «Динамо». На второй строчке располагается ЦСКА, заработавший четыре очка. Замыкает тройку лидеров «Зенит» с тремя очками после одного матча.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России. После 30 туров санкт-петербургская команда набрала 68 очков. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», набравший 53 очка. Напрямую РПЛ покинули «Пари НН» с 23 очками и «Сочи» (22).

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