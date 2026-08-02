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Краснодар — Факел: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию 2 августа 2026 года

«Краснодар» — «Факел»: во сколько начало матча 2-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Станислав Матвеев из Троицка. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» встречался с казанским «Рубином» и одержал волевую победу (3:1). «Факел» в стартовом туре чемпионата уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» (1:2).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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