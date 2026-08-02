15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Краснодар — Факел: онлайн трансляция матча 2-го тура РПЛ сезона 2026/2027 начнется в 18:15 мск, 2 августа 2026

«Краснодар» — «Факел»: онлайн трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 18:15 мск
Комментарии

Сегодня, 2 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Станислав Матвеев из Троицка. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» встречался в гостевом матче с казанским «Рубином». Серебряные призёры прошлого сезона одержали волевую победу (3:1). «Факел» в стартовом туре чемпионата уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» (1:2).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
Проверка для «Зенита»! Играют против волевого «Оренбурга», а в составе открытие РПЛ! LIVE
Live
Проверка для «Зенита»! Играют против волевого «Оренбурга», а в составе открытие РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android