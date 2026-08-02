«Краснодар» — «Факел»: онлайн трансляция матча 2-го тура РПЛ начнётся в 18:15 мск

Сегодня, 2 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Станислав Матвеев из Троицка. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» встречался в гостевом матче с казанским «Рубином». Серебряные призёры прошлого сезона одержали волевую победу (3:1). «Факел» в стартовом туре чемпионата уступил на своём поле махачкалинскому «Динамо» (1:2).