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«Нужно было выжимать больше из моментов». Раков — об игре «Локомотива» с «Динамо» Мх

«Нужно было выжимать больше из моментов». Раков — об игре «Локомотива» с «Динамо» Мх
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Нападающий «Локомотива» Вадим Раков прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча, состоявшаяся в субботу, 1 августа, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Раков открыл счёт в игре.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

«Согласен, что первый тайм для нас был хороший. Я забил гол. Но считаю, что нам нужно было выжимать побольше из моментов и стараться забивать второй‑третий, чтобы спокойней было», — сказал Раков в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Локомотив» не смог удержать преимущество и в итоге потерпел второе поражение подряд в начале сезона. В следующем туре команда Михаила Галактионова 8 августа сыграет с тольяттинским «Акроном» на домашнем стадионе.

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