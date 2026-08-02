Божович — о Благоевиче: очень хороший тренер, 0:5 «Акрона» от «Зенита» ничего не значат

Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович высказался о дебюте в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сербского специалиста Срджана Благоевича. Тренер возглавил «Акрон» летом, а в 1-м туре РПЛ его команда разгромно уступила «Зениту» (0:5).

— Вы знаете нового тренера «Акрона» Благоевича?

— Да. Талантливый тренер. Благоевич хорошо поработал в Сербии. Очень хорошо! Но переезд в другую страну всегда сопряжён с трудностями. Не знаю, как у него обстоит дело с языком. Как у Срджана сложится в России, посмотрим. Но тренер, повторюсь, очень хороший.

— Но в РПЛ стартовал с 0:5 от «Зенита».

— И что это значит? Ничего. Он же не «Динамо» или «Локомотиву» 0:5 проиграл, — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.