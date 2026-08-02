Экс-тренер семи клубов РПЛ Божович не исключил своего возвращения в Россию

Бывший главный тренер «Амкара», «Москвы», «Динамо», «Ростова», «Локомотива», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о связях с Россией и возможном возвращении в Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу.
— С кем-то из своих бывших футболистов созваниваетесь, списываетесь?
— Нет.
— Связи с Россией совсем оборвались?
— Можно и так сказать.
— Но для себя допускаете ещё один заход в РПЛ?
— Почему нет? Никогда не говори «никогда», — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Божович покинул Россию летом 2022-го. Последним клубом в карьере тренера остаётся «Будучность». Специалист возглавлял команду с декабря 2025-го по май 2026-го.