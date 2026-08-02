«Галатасарай» готов заплатить € 20 млн «Локомотиву» за переход Батракова — Fotomac

«Галатасарай» близок к завершению сделки по переходу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Турецкий клуб готовится заплатить сумму отступных в размере € 20 млн. Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, «Галатасарай» добился значительного прогресса в переговорах. Подчёркивается, что в июне Батраков отклонил предложение команды из Стамбула, однако сейчас стороны достигли соглашения. Fotomaç отмечает отсутствие серьёзных препятствий для трансфера Батракова в «Галатасарай».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме «Галатасарай» договорился с Батраковым об условиях личного контракта — Сабунджуоглу

«Золотая» эра «Локомотива»: