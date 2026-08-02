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Миодраг Божович сравнил «золотые» сборные Испании 2010-го и 2026-го

Миодраг Божович сравнил «золотые» сборные Испании 2010-го и 2026-го
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и других клубов Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович высказался о чемпионате мира по футболу 2026 года и сравнил нынешнюю сборную Испании с командой образца 2010-го. Обе сборные выиграли золотые медали ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Не хватало вам Сербии и России на ЧМ-2026?
— Понятно, что не хватало.

— За кем же следили?
— Я болел за Испанию. Мне близок испанский футбол, их методы работы. Нравится, как играет сборная. Плюс персонально импонирует Луис де ле Фуэнте. Этот тренер пережил много неудач в начале карьеры, но всё-таки пришёл к большому успеху.

— Испания — 2010 или 2026?
— Мне кажется, в 2010 году сборная Испании была посильнее. Тогда в ней было больше звёзд. Но эта команда выиграла чемпионат мира, потому что лучше всех играла в футбол, — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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