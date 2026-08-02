Миодраг Божович сравнил «золотые» сборные Испании 2010-го и 2026-го

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и других клубов Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Миодраг Божович высказался о чемпионате мира по футболу 2026 года и сравнил нынешнюю сборную Испании с командой образца 2010-го. Обе сборные выиграли золотые медали ЧМ.

— Не хватало вам Сербии и России на ЧМ-2026?

— Понятно, что не хватало.

— За кем же следили?

— Я болел за Испанию. Мне близок испанский футбол, их методы работы. Нравится, как играет сборная. Плюс персонально импонирует Луис де ле Фуэнте. Этот тренер пережил много неудач в начале карьеры, но всё-таки пришёл к большому успеху.

— Испания — 2010 или 2026?

— Мне кажется, в 2010 году сборная Испании была посильнее. Тогда в ней было больше звёзд. Но эта команда выиграла чемпионат мира, потому что лучше всех играла в футбол, — сказал Божович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.