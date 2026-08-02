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Тоттенхэм предложил Галатасараю € 65 млн за Осимхена, но получил отказ — Конур

«Тоттенхэм» предложил «Галатасараю» € 65 млн за Осимхена, но получил отказ — Конур
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Английский «Тоттенхэм» сделал предварительное предложение по нападающему «Галатасарая» Виктору Осимхену. Лондонский клуб предложил от £ 50 (€ 58) до £ 55 млн (€ 65 млн). Однако «Галатасарай» не готов принять эту сумму, так как требует за своего игрока около £ 65 млн (€ 76 млн), сообщает инсайдер Экрем Конур в соцсети.

Кроме «Тоттенхэма», на Осимхена также претендуют другие клубы, такие как «Манчестер Юнайтед», «Челси» и мадридский «Атлетико». Все они внимательно следят за развитием ситуации вокруг нигерийского нападающего.

«Галатасарай» подписал Осимхена из «Наполи» летом 2025 года за рекордные € 75 млн, что является самой высокой суммой в истории турецкого футбола. Контракт игрока действует до июня 2029 года. Transfermarkt оценивает форварда в € 75 млн.

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