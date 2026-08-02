Президент «Гёзтепе»: Жуан Сантос переходит в ЦСКА за € 15 млн

Президент турецкого «Гёзтепе» Расмус Анкерсен подтвердил переход нападающего Жуана Сантоса в московский ЦСКА, а также назвал сумму трансфера.

«Сделка по Жуану завершена. Он переходит в ЦСКА. Сумма — € 15 млн», — приводит слова Анкерсена «РБ Спорт» со ссылкой на Odds.ru.

Жуан Сантос является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Гёзтепе» футболист перебрался в 2024 году в рамках аренды из «Саутгемптона», а летом 2025-го подписал с турецкой командой полноценный контракт. В 32 матчах прошлого сезона Сантос забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн.