15-летний Габриэл стал самым молодым дебютантом в истории первой команды «МЮ»
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джозеф Габриэл стал самым молодым футболистом, дебютировавшим за первую команду «красных дьяволов». Форварду было 15 лет и 299 дней на момент участия в товарищеском матче с мадридским «Атлетико» (2:1), который состоялся в субботу, 1 августа.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Ортис – 5' 1:1 Мбемо – 53' 2:1 Мбемо – 75'
Габриэл превзошёл достижение бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Дэвида Гаскелла, который дебютировал в первой команде манкунианцев в возрасте 16 лет и 19 дней.
В матче с «Атлетико» 15-летний Габриэл вышел на поле на 82-й минуте, заменив Брайана Мбемо, оформившего дубль.
Нападающий находится в системе «красных дьяволов» с лета 2025 года.
Материалы по теме
Сколько стоят молодые футболисты:
Комментарии
- 2 августа 2026
-
11:16
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:40
-
10:40
-
10:28
-
10:20
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:20
-
09:08
-
08:59
-
08:47
-
08:37
-
08:35
-
08:00
-
07:57
-
07:35
-
07:29
-
07:20
-
06:40
-
06:18
-
06:00