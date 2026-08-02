15-летний Габриэл стал самым молодым дебютантом в истории первой команды «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джозеф Габриэл стал самым молодым футболистом, дебютировавшим за первую команду «красных дьяволов». Форварду было 15 лет и 299 дней на момент участия в товарищеском матче с мадридским «Атлетико» (2:1), который состоялся в субботу, 1 августа.

Габриэл превзошёл достижение бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Дэвида Гаскелла, который дебютировал в первой команде манкунианцев в возрасте 16 лет и 19 дней.

В матче с «Атлетико» 15-летний Габриэл вышел на поле на 82-й минуте, заменив Брайана Мбемо, оформившего дубль.

Нападающий находится в системе «красных дьяволов» с лета 2025 года.

Сколько стоят молодые футболисты: