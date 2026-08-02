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15-летний Габриэл стал самым молодым дебютантом в истории первой команды «МЮ»

15-летний Габриэл стал самым молодым дебютантом в истории первой команды «МЮ»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джозеф Габриэл стал самым молодым футболистом, дебютировавшим за первую команду «красных дьяволов». Форварду было 15 лет и 299 дней на момент участия в товарищеском матче с мадридским «Атлетико» (2:1), который состоялся в субботу, 1 августа.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Ортис – 5'     1:1 Мбемо – 53'     2:1 Мбемо – 75'    

Габриэл превзошёл достижение бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Дэвида Гаскелла, который дебютировал в первой команде манкунианцев в возрасте 16 лет и 19 дней.

В матче с «Атлетико» 15-летний Габриэл вышел на поле на 82-й минуте, заменив Брайана Мбемо, оформившего дубль.

Нападающий находится в системе «красных дьяволов» с лета 2025 года.

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