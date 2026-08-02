В Турции раскрыли размер зарплаты Батракова в случае перехода в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков будет зарабатывать € 5 млн в год в случае перехода в «Галатасарай». Об этом сообщает турецкий портал Fotomac.

Ранее сообщалось о готовности стамбульского клуба заплатить за российского футболиста сумму отступных в размере € 20 млн. Подчёркивалось, что «Галатасарай» достиг значительного прогресса в переговорах.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: