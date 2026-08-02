«Голоден до игры и хочет всё доказать». Артета — о новичке «Арсенала» Христосе Цолисе
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высоко оценил дебют новичка команды — греческого вингера Христоса Цолиса. В предсезонном матче с «Жироной» (4:1) игрок отметился голом. 23 июля «канониры» официально объявили о подписании греческого полузащитника из бельгийского «Брюгге».
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 21:00 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
1 : 4
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 16' 0:2 Цолис – 30' 1:2 Мартинес – 50' 1:3 Доумен – 53' 1:4 Жезус – 55'
«Я очень им доволен. Прежде всего тем, как он адаптировался в клубе и в команде. Тем, какую связь он уже наладил с ребятами. Думаю, вам понравится этот игрок. Цолис — очень прямолинейный футболист. Уверенно владеет мячом. Очень хорошо умеет связывать игру. У него отличная трудовая этика. Это парень, который очень голоден до игры и хочет всё доказать. Для него это мечта, а мы здесь, чтобы помочь», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.
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