«Наложили швы сразу же в раздевалке». Вратарь «Локомотива» Митрюшкин — о травме

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о травме, полученной в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2). Голкипер был заменён на 60-й минуте.

«К сожалению, неприятный момент, столкнулись с Женей Морозовым. Получилось, что шипами он рассёк мне колено. Рассечение, наложили швы сразу же в раздевалке. Всё нормально. По срокам надо спрашивать у доктора, но предварительно — 10-12 дней», — приводит слова Митрюшкина «Матч ТВ».

В следующем туре железнодорожники примут тольяттинский «Акрон». Игра запланирована на субботу, 8 августа.