«Наложили швы сразу же в раздевалке». Вратарь «Локомотива» Митрюшкин — о травме
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Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о травме, полученной в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2). Голкипер был заменён на 60-й минуте.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31' 1:1 Миро – 57' 2:1 Глушков – 73'
«К сожалению, неприятный момент, столкнулись с Женей Морозовым. Получилось, что шипами он рассёк мне колено. Рассечение, наложили швы сразу же в раздевалке. Всё нормально. По срокам надо спрашивать у доктора, но предварительно — 10-12 дней», — приводит слова Митрюшкина «Матч ТВ».
В следующем туре железнодорожники примут тольяттинский «Акрон». Игра запланирована на субботу, 8 августа.
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