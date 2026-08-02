Fotomac: «Локо» получит € 16 млн, если Батраков перейдёт в «Галатасарай», агент — € 4 млн

«Галатасарай» готов активировать сумму отступных в € 20 млн, прописанную в контракте полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. В случае осуществления сделки железнодорожники получат € 16 млн, а агент российского футболиста — € 4 млн. Об этом сообщает Fotomac.

Ранее портал Fotomac сообщил, что 21-летний полузащитник будет зарабатывать € 5 млн в год, если перейдёт в «Галатасарай».

Батраков является воспитанником «Локомотива». Всего в составе московской команды полузащитник принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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