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Неуклюжая политическая попытка. Буффон — о скандале вокруг Пирло

«Неуклюжая политическая попытка». Буффон — о скандале вокруг Пирло
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Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал ситуацию вокруг Андреа Пирло. По мнению Буффона, история с неназначением Пирло на пост главного тренера национальной команды стала неуклюжей политической попыткой выставить специалиста в невыгодном свете.

Кандидатура Пирло вызвала широкий резонанс в Италии: причиной споров стал его контракт с российской букмекерской компанией. Против назначения выступили несколько итальянских депутатов — они сочли связи специалиста с букмекером неприемлемыми.

«Ситуация с Пирло и российским букмекером — это неуклюжая и неудачная политическая попытка навесить на него ярлык «неприемлемого», — приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

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