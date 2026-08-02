«Неуклюжая политическая попытка». Буффон — о скандале вокруг Пирло

Бывший вратарь «Пармы», «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал ситуацию вокруг Андреа Пирло. По мнению Буффона, история с неназначением Пирло на пост главного тренера национальной команды стала неуклюжей политической попыткой выставить специалиста в невыгодном свете.

Кандидатура Пирло вызвала широкий резонанс в Италии: причиной споров стал его контракт с российской букмекерской компанией. Против назначения выступили несколько итальянских депутатов — они сочли связи специалиста с букмекером неприемлемыми.

«Ситуация с Пирло и российским букмекером — это неуклюжая и неудачная политическая попытка навесить на него ярлык «неприемлемого», — приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.