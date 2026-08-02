«Команда не готова». Наумов оценил старт сезона «Локомотива» в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о старте сезона московской команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 1-м туре РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а во 2-м уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2).

«В ситуации «Локомотива» ничего удивительного в их результате нет. Потеря ведущих игроков ведёт к ухудшению игры — без этого никак. Продали Воробьёва, нападающего нет, атаковать некому. Отсюда результат — он не может быть положительным. Самое главное — команда не готова к сезону. Не знаю, с чем это связано. То ли состав находится под действием нагрузок, то ли просто не готовы. Однако функционально во втором тайме с Махачкалой команда абсолютно просела. Отсюда и два гола. Хотя Галактионов и говорит об удовлетворительном функциональном состоянии игроков, но мне кажется, что там что-то не так. Больно уставшей во втором тайме выглядела команда», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.