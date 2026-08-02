Гендиректор «Динамо» Мх Газизов прокомментировал успешный старт сезона для команды

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об успешном старте команды. В двух турах Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги подопечные Вадима Евсеева одержали две победы.

«Хорошо начали сезон. Что касается вчерашней игры, мне кажется, мы были лучше «Локомотива» во многих компонентах. Тренерский штаб и ребята — большие молодцы! Забили красивые голы, могли забить ещё больше. Всё очень здорово. Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали и гнали команду. Всем всё понравилось. Касательно старта сезона, можно что-то говорить после 10 туров. Пока только начало», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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