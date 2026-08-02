Полузащитник ЦСКА Попович: Гонду — прекрасный игрок, в футболе всё решают не только голы

Полузащитник ЦСКА Матия Попович высказался о голевой передаче на него от нападающего Лусиано Гонду в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Считаю, что Лусиано Гонду — прекрасный игрок. В футболе не только голы всё решают. В матче с «Крыльями Советов» он проделал огромную работу на поле, боролся за все мячи. Он отдал мне отличную голевую передачу. Лусиано отлично работает. Нужно просто продолжать в том же духе, а голы придут», — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.