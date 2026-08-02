Агенты Винисиуса и «Реал» отрицают какой-либо интерес к игроку от «Арсенала» — AS

В мадридском «Реале» не знают об интересе «Арсенала» к нападающему Винисиусу Жуниору, о котором сообщают СМИ в последние дни. В свою очередь, агенты бразильского футболиста отрицают какие-либо договорённости с лондонским клубом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, руководители «Королевского клуба» хотят, чтобы Винисиус сообщил им, действительно ли он не хочет продлевать контракт, заканчивающийся летом 2027 года. После этого «Реал» будет готов изучить рыночные предложения.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий «сливочных» согласовал контракт с «Арсеналом». Подчёркивалось, что «канониры» готовы заплатить € 135 млн с возможными бонусами до € 10 млн за переход Винисиуса.

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