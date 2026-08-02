«Арсенал» Т — «Торпедо» М: онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги начнётся в 15:00

Сегодня, 2 августа, состоится матч 4-го тура Лиги Pari, в котором встретятся «Арсенал» из Тулы и московское «Торпедо». Игра пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра выступит Евгений Рубцов из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре тульская команда проведёт матч с ярославским «Шинником» (8 августа), а столичный клуб встретится с «Сочи» (7 августа).

После 3-го тура Первой лиги «Арсенал» набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице турнира. «Торпедо» заработало семь очков и располагается на четвёртой строчке.