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Арсенал Тула — Торпедо Москва: онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги начнется в 15:00, 2 августа 2026

«Арсенал» Т — «Торпедо» М: онлайн-трансляция матча 4-го тура Первой лиги начнётся в 15:00
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Сегодня, 2 августа, состоится матч 4-го тура Лиги Pari, в котором встретятся «Арсенал» из Тулы и московское «Торпедо». Игра пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра выступит Евгений Рубцов из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре тульская команда проведёт матч с ярославским «Шинником» (8 августа), а столичный клуб встретится с «Сочи» (7 августа).

После 3-го тура Первой лиги «Арсенал» набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице турнира. «Торпедо» заработало семь очков и располагается на четвёртой строчке.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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