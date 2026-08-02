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«Атлетик» оценивает в € 80 млн Лапорта, интересующего «Барселону» и «Реал» — AS

«Атлетик» оценивает в € 80 млн Лапорта, интересующего «Барселону» и «Реал» — AS
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«Барселона» запросила информацию насчёт центрального защитника «Атлетика» из Бильбао Эмерика Лапорта. Красно-белые оценили 32-летнего футболиста в € 80 млн. Об этом сообщает AS.

По информации источника, мадридский «Реал» также проявил интерес к чемпиону мира 2026 года. Подчёркивается, что «сливочные» следили за футболистом ещё в 2024 году.

В минувшем сезоне Лапорт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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