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Николай Наумов: в ЦСКА всё не так хорошо, но раз назначили молодого тренера, надо ждать

Николай Наумов: в ЦСКА всё не так хорошо, но раз назначили молодого тренера, надо ждать
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о ситуации в ЦСКА. В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ ЦСКА обыграл «Балтику» (2:1), а во 2-м сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

«В ЦСКА всё складывается не так хорошо, как хотелось бы. Всё-таки молодой тренер. Если назначаешь такого тренера, который, кроме молодёжки, никого не тренировал, должен понимать, что он будет набивать себе шишки: тактически, технически, организационно. Без этого не получается становление тренера. Отсюда будут провалы, как с «Крыльями». Ведь с «Крыльями» армейцы выглядели очень плохо, могли и проиграть. Раз вы назначили Игдисамова, надо ждать. Нужно дать время — и он всё отладит», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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