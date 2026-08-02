Экс-игрок «Спартака» Бонгонда близок к переходу в саудовский «Аль-Фейсали» — Aawsat

Бывший нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда близок к подписанию контракта с саудовским клубом «Аль-Фейсали». Об этом сообщает Aawsat.

По информации источника, рекомендацию по приглашению экс-вингера красно-белых сделал главный тренер «Аль-Фейсали» Джованни Солинис. На текущий момент Бонгонда находится в тренировочном лагере саудовской команды. Для завершения сделки осталось получить одобрение Комитета по финансовой устойчивости.

Бонгонда играл за «Спартак» с 2023 по 2026 год. За этот период нападающий принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Как появился «Спартак»: