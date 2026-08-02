Новичок «Реала» Карлос Эспи высказался о своём трансфере и дебюте за мадридцев

Новичок «Реала» Карлос Эспи поделился эмоциями от своего трансфера. Нападающий был представлен в качестве новичка «Королевского клуба» в четверг, 30 июля, а в субботу, 1 августа, дебютировал за мадридцев в товарищеском матче с «Фиорентиной» (2:2).

«Чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Это были три неописуемых дня, очень счастлив. Сначала я был в шоке, не мог поверить. Но в итоге это оказалось правдой. Моуринью не звонил мне, но он встретился со мной. Это мечта. Я здесь, чтобы помогать своим товарищам по команде, выкладываться на полную и использовать каждую возможность, которую мне предоставляет тренер. Виделся с родителями, но ещё не со всей семьёй. Я был в восторге, отправлял фотографии футболки и всего остального. Так счастлив.

Это была очень напряжённая неделя. Все спрашивали меня [про переход в «Реал»], а я ничего не мог сказать. Это было немного ошеломляюще, но очень счастлив. Мечты? Получать игровое время. Выигрывать титулы, выигрывать много матчей, дебютировать на «Бернабеу»… Всё что должен делать игрок здесь», — приводит слова Эспи издание Marca.