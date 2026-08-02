«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» благодаря дублю Секулича. У СКА — четыре поражения кряду

Завершился матч 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра проходила на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра выступил Ранэль Зияков (Набережные Челны). Победу со счётом 3:0 одержала команда гостей.

Первый гол забил нападающий «Урала» Мартин Секулич на 50-й минуте. На 60-й минуте Секулич оформил дубль. Третий мяч в ворота хабаровской команды забил форвард Денис Боков на 86-й минуте.

«СКА-Хабаровск» потерпел четыре поражения в четырёх турах, не набрав ни одного очка, и занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» с семью очками поднялся на третью строчку.

В следующем туре команда из Хабаровска проведёт матч с костромским «Спартаком» (9 августа), а клуб из Екатеринбурга встретится с «Уфой» (8 августа).