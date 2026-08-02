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СКА-Хабаровск — Урал, результат матча 2 августа 2026, счет 0:3, 4-й тур Первой лиги 2026/2027

«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» благодаря дублю Секулича. У СКА — четыре поражения кряду
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Завершился матч 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра проходила на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра выступил Ранэль Зияков (Набережные Челны). Победу со счётом 3:0 одержала команда гостей.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 11:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 50'     0:2 Секулич – 59'     0:3    

Первый гол забил нападающий «Урала» Мартин Секулич на 50-й минуте. На 60-й минуте Секулич оформил дубль. Третий мяч в ворота хабаровской команды забил форвард Денис Боков на 86-й минуте.

«СКА-Хабаровск» потерпел четыре поражения в четырёх турах, не набрав ни одного очка, и занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Первой лиги. «Урал» с семью очками поднялся на третью строчку.

В следующем туре команда из Хабаровска проведёт матч с костромским «Спартаком» (9 августа), а клуб из Екатеринбурга встретится с «Уфой» (8 августа).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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