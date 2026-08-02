15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оренбург — Зенит: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ 2026/2027 начнется в 16:00

«Оренбург» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 16:00
Комментарии

Сегодня, 2 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Рубином» (9 августа), а санкт-петербургская команда проведёт матч с «Родиной» (9 августа).

После 1-го тура РПЛ «Оренбург» набрал три очка и занимает седьмое место. «Зенит» заработал три очка и располагается на третьей строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
Круче завершение тура представить сложно! Играют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»! LIVE
Live
Круче завершение тура представить сложно! Играют «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»! LIVE

Топ-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android