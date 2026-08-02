15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Реала» Эспи высказался о новых одноклубниках Мбаппе и Винисиусе

Новичок «Реала» Эспи высказался о новых одноклубниках Мбаппе и Винисиусе
Комментарии

Новичок «Реала» Карлос Эспи ответил, с кем из игроков мадридского клуба был знаком до своего трансфера, а также высказался о новых партнёрах по команде Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре.

«Молодые игроки очень внимательны ко мне. Я уже знаком с Жоаном Мартинесом. В первой команде меня удивили Арда Гюлер, Браим [Диас], Вальверде, Каррерас, все. Играть в одной линии с Мбаппе и Винисиусом? Они одни из лучших в мире. Видеть себя рядом с ними — это неописуемо. Уникально. Я очень счастлив», — приводит слова Эспи издание Marca.

Эспи перешёл в «Реал» из «Леванте», в составе которого забил 13 голов в 27 матчах сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Новый вариант в Европе для Батракова, казус «Реала» с Винисиусом. Трансферы и слухи дня
Новый вариант в Европе для Батракова, казус «Реала» с Винисиусом. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android