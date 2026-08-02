«Всё рано или поздно наладится». Акинфеев — болельщикам после ничьей ЦСКА с «Крыльями»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, где красно-синие сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Армейцы повели в счёте, но пропустили на 62-й минуте. Акинфеев не принимал участие во встрече.

«Друзья, всем большой привет! Понимаю, что настроение после вчерашнего матча не очень хорошее у всех. Знаете, как говорится, что поделать. Нужно двигаться вперёд, смотреть в будущее. Надеюсь, оно будет достаточно хорошим. По крайней мере, в это верю и надеюсь, что всё рано или поздно наладится, всё у нас будет хорошо с вами, поэтому желаю всем хорошего дня, хорошего настроения», — сказал Акинфеев в видео в своём телеграм-канале.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: