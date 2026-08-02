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Инфантино планировал возглавить FIFA Forward Enterprise с зарплатой $30 млн — The Times

Инфантино планировал возглавить FIFA Forward Enterprise с зарплатой $ 30 млн — The Times
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Президент ФИФА Джанни Инфантино планировал после завершения своего президентского срока занять пост комиссара предприятия FIFA Forward Enterprise — новой структуры, которой предполагалось передать права на проведение ряда турниров, включая чемпионат мира, а также продать долю в этой организации сторонним инвесторам. Его базовая зарплата на посту составила бы $ 30 млн в год без учёта бонусов. Об этом сообщил главный репортёр The Times Мартин Зиглер в соцсети.

Ранее СМИ обнародовали сведения о намерении главы ФИФА реализовать долю в создаваемой компании FIFA Forward Enterprise (FFE). Новая структура должна была объединить коммерческую деятельность федерации и организацию турниров. Однако впоследствии появилась информация об отмене этой инициативы — её причиной стали протесты функционеров, угроза бойкота и разногласия в руководстве ФИФА.

Также сообщалось, что план продажи, который разрабатывал Инфантино, потенциально мог принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов. Переговоры велись с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей выступили с осуждением этой инициативы.

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