Покупка Батракова не в приоритете у «Галатасарая», клубу интересен хавбек «Порту» — Чинар

«Галатасарай» не рассматривает покупку полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в качестве приоритетного варианта. Клуб из Стамбула ведёт переговоры с 19-летним хавбеком Родригу Морой из «Порту», который желает покинуть португальскую команду. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар на странице в социальной сети X.

По информации источника, «Галатасарай» действительно ведёт переговоры с Батраковым, но активизирует усилия по осуществлению этой сделки, если не сможет приобрести приоритетный вариант.

Ранее СМИ сообщали о готовности стамбульского клуба заплатить € 20 млн в качестве отступных за переход российского полузащитника.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Всего в составе московской команды он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 33 голами и 23 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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