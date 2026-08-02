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Стала известна позиция «Ливерпуля» и «ПСЖ» по Диоманду на фоне задержки трансфера в «Реал»

Стала известна позиция «Ливерпуля» и «ПСЖ» по Диоманду на фоне задержки трансфера в «Реал»
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«Ливерпуль» и «ПСЖ» отказались от идеи возобновления переговоров по трансферу вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманда на фоне задержки его перехода в «Реал». Как сообщает издание TEAMtalk, оба клуба отклонили предложения посредников о возвращении в борьбу за игрока.

По данным источника, и в Париже, и в Ливерпуле уверены, что Диоманд по-прежнему предан идее перехода в мадридский «Реал», несмотря на паузу в переговорах. Контракт футболиста с «Королевским клубом» уже согласован, однако трансфер был отложен из-за дополнительных разногласий с «РБ Лейпциг» по структуре выплаты бонусов.

Сам футболист уверен в переходе в «Реал» и продолжает ждать разрешения на поездку в Испанию.

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