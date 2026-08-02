«Ман Юнайтед» изучает возможность покупки Льюиса‑Скелли у «Арсенала» — The Independent

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Майлзу Льюису-Скелли. Манкунианцы решили выяснить позицию «канониров» относительно возможной продажи игрока, сообщает The Independent.

По информации источника, «Арсенал» предпочёл бы сохранить своего воспитанника академии. Льюис-Скелли завершил прошлый сезон на высоком уровне и вышел в стартовом составе в финале Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен», где сыграл важную роль. Однако ситуация может измениться, если «Арсенал» завершит ожидаемые трансферы Бруно Гимарайнса и Винисиуса Жуниора. Приход этих футболистов может повлиять на роль молодого защитника в команде и заставить его пересмотреть своё будущее.

На данный момент «Арсенал» не включил Льюиса-Скелли в список игроков, которых активно пытается продать.