Президент «Лилля» отреагировал на информацию об интересе «Сити» и «Реала» к Буадди

Президент «Лилля» Оливье Летан прокомментировал информацию об интересе топ-клубов Европы, включая «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» к полузащитнику Айюбу Буадди.

«Говорю об этом уже несколько недель. Нет заинтересованных клубов, меня удивляет, как распространились слухи о возможном обмене с клубом, который носит светло-голубую форму. Нет, это неправда! Интерес есть у очень, очень важных клубов, как я уже говорил, очень немногие могут позволить себе Айюба прямо сейчас. Интерес есть всегда, предложения от этих больших клубов всегда есть. Сегодня единственная правда в том, что он на 100% игрок «Лилля», — приводит слова Летана Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне Буадди принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: