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«Ювентус» арендует у «ПСЖ» Коло Муани с условием выкупа, игрок уже в Турине — Sky

«Ювентус» арендует у «ПСЖ» Коло Муани с условием выкупа, игрок уже в Турине — Sky
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Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани переходит в «Ювентус». Как сообщает издание Sky Sport Italia, француз уже прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра перед переходом. По данным источника, сделка будет оформлена в качестве аренды с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что Коло Муани присоединится к «Ювентусу» на постоянной основе. По данным издания, туринцы арендуют нападающего, а выкуп произойдёт при условии, если команда квалифицируется в еврокубки по итогам сезона-2026/2027.

Сумма трансфера составит € 38 млн. Ещё € 12 млн будут прописаны в качестве бонусов. Если пункт выкупа Коло Муани «Ювентусом» будет активирован, игрок подпишет пятилетний контракт, который уже согласован.

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