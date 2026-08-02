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Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу в следующие выходные на Мадейре — Daily Mail

Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу в следующие выходные на Мадейре — Daily Mail
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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его невеста, модель Джорджина Родригес сыграют свадьбу в следующие выходные на Мадейре. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Роналду и Джорджина поженятся в соборе Фуншала, после чего отпразднуют свадьбу в пятизвёздочном отеле. Гостей отеля уведомили, что в пятницу и субботу будут закрыты два этажа, а также несколько барных зон.

Фуншал — родной город и место рождения Роналду. Португальский футболист сделал предложение модели в 2025 году. Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года.

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