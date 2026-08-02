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«Барселона» хочет от «ПСЖ» € 55 млн за Торреса, у игрока остаётся год контракта — Sport.es

«Барселона» хочет от «ПСЖ» € 55 млн за Торреса, у игрока остаётся год контракта — Sport.es
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«Барселона» планирует вернуть € 55 млн, потраченные на трансфер нападающего Феррана Торреса из «Манчестер Сити» в январе 2022-го, если игрок захочет покинуть клуб. Как сообщает издание Sport.es, сине-гранатовые собираются предложить испанцу продление контракта, истекающего через год, в соответствии со своей зарплатной политикой, но не планируют участвовать в борьбе за игрока.

По данным источника, если Ферран Торрес примет предложение «ПСЖ», о чём сообщалось ранее, «Барселона» будет вести переговоры о его уходе за справедливую трансферную плату. В каталонском клубе понимают, что нападающие стоят дорого, трансферная сумма должна быть существенной.

Отмечается, что в «Барселоне» не получали предложений по Торресу, а об интересе «ПСЖ» знают только из СМИ. Теперь сам футболист должен взять на себя инициативу и сообщить, хочет ли он остаться или уйти.

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